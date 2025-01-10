موعد مباراة المصرى وإنيمبا النيجيري في الجولة الخامسة بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر، استعداداته لمواجهة إنيمبا النيجيري مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

يحتاج المصرى إلى الفوز فى آخر جولتين لحسم تأهله دون انتظار نتائج المنافسين، ومن المقرر أن يخرج المصرى لمواجهة إنيمبا بنيجيريا، ثم يعود لمواجهة بلاك بولز بالقاهرة، حيث يحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 5 نقاط خلف الزمالك، ويليه كل من بلاك بولز وإنيمبا، برصيد 4 نقاط لكل فريق، وهو ما يشعل الصراع على بطاقة التأهل الثانية.

موعد مباراة المصرى وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

يحل المصرى البورسعيدى في السادسة مساء الأحد المقبل، ضيفا ثقيلا على إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية في الجولة الخامسة بالكونفدرالية.

قائمة المصرى لمواجهة إنيمبا النيجيرى

حراسة المرمى : محمود جاد، محمود حمدى، محمد شحاتة.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد دبش، خالد صبحى، محمد هاشم، عمرو سعداوى، حسن على، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود حمادة، يوسف الجوهرى، محمد الشامى، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو، خالد الغندور، محمد مخلوف، أحمد القرموطى، سامادو أتدجيكو، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجى.

وعاد عبد الرحيم دغموم إلى قائمة المصرى بعد انتهاء الإيقاف الذى حرم اللاعب الجزائرى من المشاركة فى اللقاء الماضى أمام الزمالك، بينما غاب كريم العراقى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.