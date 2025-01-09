شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق مصنع ومخزن تدوير بلاستيك ومنازل منشأة ناصر دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الحماية المدنية من إطفاء النيران التى اندلعت الليلية فى مصانع ومخزن تدوير قمامة داخل منازل بمنشأة ناصر ومنطقة الزرايب ولم يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية فيما يقوم رجال الإطفاء حاليا بعمليات التبريد لموقع الحريق منعا لتجدد النيران مرة أخرى.

وتتمركز 20 سيارة إطفاء بمحيط حريق مخزن تدوير بلاستيك بعدما امتد لـ 4 منازل فى منشأة ناصر وتمت السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان، فيما تم فرض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالاماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق فى مخزن تدوير للمواد البلاستيكية وامتد لمنازل بمنشأة ناصر ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق.