العالم مهنئاً عون: أمنيات للبنان بالاستقرار ودعم في إعادة الإعمار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تسابق زعماء العالم، وقياداته السياسية شرقاً وغرباً لتقديم التهنئة للرئيس جوزيف عون بعد انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، الخميس، مع أمنيات للبنان بالاستقرار والازدهار، كما أبدى البعض من قيادات العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار، وألمح ماكرون بالوقوف خلف لبنان، كما أن الدول الخليجية والأوروبية تدعم استقرار لبنان بكل قوة.

العاهل السعودي وولي عهده

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

محمد بن زايد: نتطلع للعمل معاً

كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، جوزيف عون بانتخابه رئيسًا للبنان، وقال في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس:"أهنئ فخامة جوزيف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن أمنياته للرئيس عون، التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار، مؤكدًا أنه يتطلع إلى العمل معه «لما فيه خير شعبينا وأمن المنطقة واستقرارها».

السيسي: تهنئة حارة

كما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني جوزيف عون، وجه له فيه "تهنئة حارة" على انتخابه، ومؤكدا دعم مصر للبنان واستعدادها لتقديم كل سبل الدعم الممكنة.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أكد السيسي "إيمان مصر بقدرة الرئيس اللبناني على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق"، معربا عن تطلعه للقائه قريبا لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

عبدالله الثاني: الأردن يقف إلى جانب لبنان

وهنأ الملك عبد الله الثاني، الخميس، جوزيف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في دعم سيادته وأمنه وسلامة أراضيه، مشدداً على متانة العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين.

وأكد حرص الأردن على توسيع فرص التعاون المشترك وإدامة التنسيق بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي، وأعرب في البرقية عن تمنياته للرئيس عون بالتوفيق في خدمة لبنان، وتعزيز مسيرة التقدم والتطوير فيه، وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني الشقيق.

ونشر الملك عبدالله الثاني منشوراً عبر حسابه على منصة إكس، قال فيه: "مبارك للبنان الشقيق وشعبه العزيز انتخاب فخامة الأخ العماد جوزيف عون رئيسا للبنان، أجدد التأكيد على دعم الأردن للبنان في تعزيز أمنه واستقراره وازدهاره ودوره في محيطه العربي، متمنيا التوفيق للرئيس عون في خدمة بلده وشعبه".

ترحيب إقليمي ودولي

وقد توالت ردود الفعل الدولية والإقليمية المرحبة بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان بعد عامين من شغور المنصب. وسارعت إسرائيل إلى الترحيب بانتخاب عون معربة عن أملها أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار.

كما رحبت إيران بانتخاب رئيس لبناني جديد وأكدت على "المصالح المشتركة" بين البلدين.

كما هنأت باريس عون بانتخابه في "لحظة تاريخية وحيوية بالنسبة إلى مستقبل لبنان".

بايدن: "الزعيم المناسب لهذا الوقت".

وتقدم الرئيس الأميركي جو بايدن بالتهنئة للرئيس اللبناني المنتخب حديثا في بيان الخميس، واصفا إياه بأنه "الزعيم المناسب لهذا الوقت".

وقال بايدن في بيان: "أهنئه على انتخابه رئيسا للبنان"، وتابع: "سيوفر الرئيس عون قيادة حاسمة بينما ينفذ لبنان وإسرائيل وقف الأعمال العدائية بشكل كامل ومع عودة مئات الآلاف من الأشخاص إلى منازلهم ومع تعافي لبنان وإعادة بنائه. الرئيس عون لديه ثقتي. وأعتقد بقوة أنه القائد المناسب لهذا الوقت".

وقال بايدن أيضًا في بيانه إن الولايات المتحدة "ستدعم" شعب لبنان لأنه "اختار طريقًا يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار، بالشراكة مع المجتمع الدولي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لأكثر من عامين، عانى الشعب اللبناني ــ ليس فقط من حرب مدمرة وأزمة مالية مستمرة، بل وأيضاً من غياب القيادة الوطنية"، وأردف: "مارس شعب لبنان حقه الديمقراطي في اختيار مستقبله. لقد اختاروا طريقاً يتماشى مع السلام والأمن والسيادة وإعادة الإعمار، بالشراكة مع المجتمع الدولي وستواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمهم على طول ذلك الطريق".

ساعر: استقرار لبنان

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس بانتخاب جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية في لبنان، معربا عن أمله أن يساهم ذلك في "تحقيق الاستقرار". وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيدة".

ماكرون يهنئ عون

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس اللبناني الجديد ، معتبرا أن انتخابه بعد شغور في المنصب استمر أكثر من عامين "يمهد طريق الإصلاحات".

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس إن "هذه الانتخابات الحاسمة تمهد طريق الإصلاحات والترميم والسيادة والازدهار في لبنان"، مضيفا "أيها اللبنانيون، فرنسا إلى جانبكم".

ترحيب قطري فلسطيني

بدورها، رحبت قطر بانتخاب عون رئيسا وأعربت عن أملها بأن "يسهم باستقرار" لبنان، وهنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس الرئيس عون على انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنّيا أن يتمكّن لبنان قربيا من أن "يتجاوز تداعيات" الحرب المدمّرة.

وكتب عباس في برقية تهنئة أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنّه "أعرب عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس عون بقيادة لبنان، لتحقيق النهضة وإعادة الإعمار، وكلّنا ثقة بأنّ لبنان الشقيق سيتجاوز تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، وصولا إلى التنمية والازدهار".

"إصلاحات"

واعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت أنّ "انتخاب رئيس جديد يبعث الأمل مجددا، ويمثّل فرصة لتمهيد الطريق نحو تحقيق تقدّم في ترسيخ وقف الأعمال العدائية" مع إسرائيل، و"تعزيز سلطة الدولة على كامل الأراضي اللّبنانية ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة والمستدامة".

السفيرة الأميركية

بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون إنها "سعيدة للغاية" بانتخاب عون رئيسا للبلاد، منهيا شغورادام أكثر من عامين في المنصب. وكانت جونسون ومبعوثون أجانب آخرون قد حضروا جلسة في مجلس النواب اللبناني التي انتُخب فيها عون.