الخليج اليوم .. محمد بن سلمان يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا" عام 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني - فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2024" حسب استطلاع للرأي.

وحصل ولي العهد السعودي على 16998 صوتا من أصل 31166، أي بواقع 54.54% من نسبة عدد المشاركين في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 23 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية يوم الثامن من يناير الحالي.

وفاز بالمركز الثاني رئيس حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار الذي حصل على 3416 ما نسبته 10.96% من إجمالي الأصوات.

فيما حصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على المركز الثالث بـ1785 صوتا ما نسبته 5.73% من أصوات المشاركين.

وبهذه النتيجة يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد احتفظ بالصدارة للعام الرابع على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع إجمالي نسبة التصويت عن العام الماضي يعود للقيود التي يفرضها الغرب على قناة RT حول العالم، والتضييق الإعلامي عليها عبر وسائل التواصل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.