خمسة رؤساء أميركيين في تشييع كارتر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ظهر خمسة رؤساء أميركيين على قيد الحياة في حفل تشييع جيمي كارتر الرئيس التاسع والثلاثون الذي كان توفي عن عمر يناهز 100 عام في 29 ديسمبر الماضي، في مسقط رأسه بلينز، جورجيا.

ويوم الخميس، شارك الرئيس جو بايدن إلى جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرؤساء السابقين الآخرين باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون في جنازة كارتر، وألقى الرئيس بايدن كلمة رثاء في زميله الديمقراطي في الجنازة الرسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية.

وظهر إلى جانب الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرؤساء السابقين الآخرين باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون وزوجاتهم. وجلست نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي خسرت انتخابات 2024 أمام السيد ترامب، أيضًا مع المجموعة إلى جانب زوجها.

هذه هي المرة الأولى التي يُرى فيها المرشح الديمقراطي مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات الأميركية، وبعد أن صدقت على فوز السيد ترامب في الانتخابات يوم الاثنين.

وقبل خدمة القداس، شوهد السيد ترامب وهو يصافح نائب الرئيس السابق مايك بنس - وهي المرة الأولى التي يُرى فيها الزوجان معًا في الأماكن العامة منذ مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.

وقبل ذلك، رفض السيد بنس دعم ادعاء السيد ترامب بأنه فاز في انتخابات 2020. كمما شوهد السيد أوباما والسيد ترامب يتحدثان قبل بدء الخدمة.

معاملة الجميع باحترام

وفي كلمة التأبين، قال بايدن إن كارتر علمه أهمية معاملة "الجميع بكرامة واحترام".

وقال الرئيس الأميركي: "للشباب، لأي شخص يبحث عن المعنى والغرض، ادرسوا قوة مثال جيمي كارتر". "الشخصية والإيمان والحب - وطني حقيقي".

ومن جهته، قال جوشوا كارتر، حفيد الرئيس السابق، أيضًا في الخدمة: "لقد بنى جدي منازل للأشخاص الذين يحتاجون إلى منازل. لقد قضى على الأمراض في أماكن منسية. لقد نشر السلام في أي مكان في العالم، أينما رأى فرصة. "لقد أحب الناس".

ومنذ 4 يناير، تم نقل جثمان السيد كارتر في موكب عبر بلينز، قبل التوجه إلى مركز كارتر الرئاسي في أتلانتا.

ثم تم نقل رفات الرئيس السابق جواً إلى ماريلاند ونقلها في حفل إلى سيارة جنائزية، والتي تم نقلها في موكب إلى النصب التذكاري للبحرية الأمريكية في واشنطن لتكريم خدمة السيد كارتر كملازم في البحرية.

ومنذ ذلك الحين، تم وضعه في مبنى الكابيتول، حيث يمكن للجمهور تقديم الاحترام من مساء الثلاثاء حتى صباح الخميس.

وتمت إعادة جثمان السيد كارتر إلى مسقط رأسه في جورجيا لحضور مراسم جنازة ثانية ودفنه.

وهناك، سيتم عقد مراسم خاصة في كنيسة ماراناثا المعمدانية قبل موكب آخر عبر بلينز، حيث يتم تشجيع المؤيدين على اصطفاف الشوارع للموكب.

سيتم بعد ذلك دفن السيد كارتر في ممتلكاته بجوار زوجته الراحلة، روزالين، التي توفيت في عام 2023.