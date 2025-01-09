شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الخليج 365 على فيس بوك تتجاوز 29 مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

يوما بعد يوم ”الخليج 365” يؤكد أنه جدير بأن يتربع على عرش الصحافة الرقمية، تزامنا مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2025، ليواصل ريادته ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى والمحتوى الرقمى الجديد الجاذب، فالأرقام دائما ما تتحدث عن نفسها، حيث وصل الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365” على فيس بوك إلى أكثر من 29 مليون متابع، وهو ما يعزز تفوق الخليج 365، من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها سواء على الموقع الإلكترونى أو الجريدة الورقية أو الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

أكثر من 29 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما على الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة الخليج 365 على فيس بوك، والتى تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يهم الخليج 365 فى المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم.

بالإضافة إلى التغطيات المستمرة لجميع القضايا التى يتم تناولها بشكل جذاب عن طريق البث المباشر، واستضافتها للنجوم والمشاهير عبر تليفزيون ”الخليج 365”، الذى حقق طفرة كبيرة فى عالم الصحافة الإلكترونية.