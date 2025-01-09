ليلة غنائية مختلفة جمعت أميمة طالب وعايض على مسرح عبادي الجوهر أرينا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 11:58 صباحاً - شهدت مدينة جدة ليلةً غنائيةً على مسرح عبادي الجوهر أرينا، حيث تألقت الفنانة أميمة طالب والفنان عايض في حفل غنائي مميز، ضمن فعاليات تقويم جدة، بتنظيم شركة بنش مارك.

البداية مع أميمة طالب

افتتحت الفنانة أميمة طالب الحفل بأداء مجموعة من أغانيها المميزة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، من بينها أغنيتا "بتفقدني" و"ضعت منك"، حيث أبهرت الحضور بصوتها المميز .

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الختام عايض

بعد ذلك، صعد الفنان عايض إلى المسرح ليُشعل الأجواء بأغانيه من ألبومه الجديد، ومن الأغاني التي غناها "لا حول" و"ردي" و"لماح" كما قدم باقةً متنوعةً أخرى والتي لاقت حماساً كبيراً من الجمهور، حيث تم إضافة نصف ساعة للحفل نظراً للتفاعل.

تأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة الفعاليات التي يقدمها تقويم فعاليات جدة في نسخته الجديدة.

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