افتتاح الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم

المكرمون في الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

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الأفلام المنافسة

لجان التحكيم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 11:58 صباحاً - يفتتحفعاليات دورته الرابعة عشرة اليوم الأربعاء الموافق 9 يناير ، والتي تستمر حتى يوم 14 يناير من نفس الشهر.ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح في معبد الأقصر المليء بالآثار المصرية التي تحكي عن عبق التاريخ الفرعوني.تشهد الدورة الجديدة تكريم 5 من نجوم وصناع السينما في إفريقيا، وهم: الفنان التونسي أحمد الحفيان، المخرج موسي أبسا من السنغال، الممثلة والمخرجة أكوسوا بوسيا من غانا؛ فضلاً عن المخرج مجدي أحمد علي، والفنان خالد النبوي، الذي سيعرض له 4 أفلام على مدار فعاليات الدورة المُرتقبة بمناسبة تكريمه، وهي: "المواطن"، "المهاجر"، "الديلر"، و"يوم وليلة".وقررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إهداء الدورة الـ14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاي، والمخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج الموريتاني ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافي فاي.تشهد الدورة الـ 14 منعرض 60 فيلماً من 35 دولة، وذلك في مسابقات المهرجان المختلفة، منها 23 فيلماً مصرياً؛ حيث ينافس فيلم "لأول مرة"، إخراج جون إكرام، وبطولة تارا عماد، وعمر الشناوي، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة. وكذلك فيلم "الهوى سلطان"، بطولة منة شلبي وأحمد داود. وإخراج هبة يسري.كما ينافس فيلم "حاضر"، إخراج هشام عبدالخالق، في مسابقة الأفلام القصيرة. وفي القسم الرسمي خارج المسابقة، سيُعرض فيلم "عبدالله"، إخراج أحمد غمري، فيلم "كاتساروس"، إخراج محمد الحديدي، وفيلم "التشويش الكامل للحواس السينمائية"، إخراج أحمد حسي، و"ميتانويا"، إخراج سارة إلياس.وفي مسابقة "أفلام الطلبة"، سيعرض فيلم "اسمي دهب"، إخراج أحمد يعقوب، "نبت الأرض"، إخراج محمد حامد سلامة، "فخ العصافير"، إخراج أحمد خليل، "بيلعب في عبي"، إخراج أنطونيوس باسيلي، "سر فيكتوريا"، إخراج بسمة فرح نانسي، "بداية الطريق"، للمخرج يوحنا أشرف، "بلانبييز"، للمخرج نور خالد، "حالم حائر ويموت"، للمخرج حسام وليد، و"عيشة أهلك"، للمخرج أحمد حامد، "قمر المدينة"، للمخرجة ريم حجاب، و"حلاق الفلكي"، لعمرو مصطفى وسارة حجازي.وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، كلاً من: السيناريست تامر حبيب، المخرج موسى سنا أبسا من السنغال، المخرج السوداني إبراهيم شداد، المخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والممثلة أكوسوا بوسيا من غانا.أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة؛ فتتكون من: السيناريست أحمد مراد، الناقد المغربي عبدالكريم أوكريم، الناقد نجيب سانيا من السنغال، أندريا فوجس من جنوب أفريقيا، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبوالعلا.أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا؛ فتضم كلاً من: المنتج جابي خوري، المخرج أمير رمسيس، مديرة مهرجان نياف ماهن بونيتي. فيما تتكون لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، من: محمد شفيق، ومنى الصبان، وهشام جمال.

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