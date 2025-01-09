بعد تصدره الترند بسبب سقوطه عن المسرح.. محمد رمضان يكشف حقيقة الأمر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 11:58 صباحاً - علق الفنان محمد رمضان على الجدل المثار والشائعات التي ترددت حول سقوطه عن المسرح في إحدى الحفلات الغنائية.

محمد رمضان يكشف حقيقة سقوطه عن المسرح

نشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع التدوينات أكس صوراً توضح هوية المطرب الحقيقي الذي سقط عن المسرح، وكتب تعليقاً قال فيه "أولاً الف سلامة ع المغني اللي وقع وهو بيغني .. ثانياً اللي شاف ان ده أنا لازم يكشف نظر في أسرع وقت".

الجدير بالذكر أن محمد رمضان تصدر الترند مؤخرا بعد تداول مقطع مصور لمطرب من بنما اسمه فرناندو أورلاندو براون وهو يسقط عن المسرح وبات على مقربة من الجمهور، ومعروف باسم ناندو بوم، وربط رواد السوشيال ميديا الشبه الكبير بينه وبين محمد رمضان مما جعله يتصدر الترند.

آخر أعمال محمد رمضان

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردًا ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

كما أعلن محمد رمضان عن تحضيره لمفاجأة تجمعه مع الكينج محمد منير، حيث يتعاون الثنائي في أغنية جديدة، مقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث روج رمضان للأغنية بصورة تجمعه بمحمد منير عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة.. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".

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