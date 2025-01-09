أمطار على 7 مناطق ورفع الجاهزية للتغيرات الجوية

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ38.2 ملم، في محافظة أضم، وذلك ضمن 7 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت سبت الجارة بالقنفذة (30.8) ملم، والخفج بالليث (28.0) ملم، والعرضية الجنوبية بالعرضيات (16.4) ملم، والمرقبان بأضم (15.2) ملم.

ووفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (46) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، حتى صباح أمس، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية، والباحة).

أعلنت العديد من فروع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمناطق رفع جاهزيتها استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة والاستعدادات للتعامل مع التغيرات في الطقس داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق السريعة؛ لتقديم خدمات طبية وإسعافية عالية الجودة.

كما أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تسجيل 15 ظاهرة جوية حادة أثرت على مناطق المملكة خلال عام 2024، وتجسد بوضوح تأثير التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.

وأوضح أن أبرز هذه الظواهر شملت ارتفاع منسوب مياه البحر على سواحل جدة، وتساقط البرد بكثافة، وشهدت بعض المناطق الساحلية تكوّن شواهق مائية وأعاصير قمعية.