2.5 مليون شجرة مزروعة بالمتنزهات الوطنية

سجلت 16 متنزهًا وطنيًا في المملكة زراعة 2.581.595 مليون شجرة مزروعة داخل المتنزهات الوطنية خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي مساحة المتنزهات الوطنية 34.036 ألف هكتار، في وقت تصدر متنزه الأحساء الوطني الأشجار المزروعة بـ18%.

16 متنزها

كشف تقرير الإحصاءات البيئة لعام 2023، الأشجار المزروعة داخل المتنزهات الوطنية، والتي بلغت 16 متنزها وطنيا، وتصدرت منطقة الرياض المتنزهات الوطنية كأكثر مناطق المملكة متنزهات وطنية، حيث بلغت إجمالي المتنزهات الوطنية 5 متنزهات بـ31%، وتساوت مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم ثانيًا بمتنزهين اثنين لكل منهم بـ12.5%، ومتنزه وطني وحيد لكل من الشرقية، وجازان، والحدود الشمالية، وحائل، والباحة ثالثًا بـ6%.

أكثر المتنزهات

استحوذ متنزه الأحساء الوطني على النصيب الأكبر من الأشجار المزروعة، حيث بلغت الأشجار المزروعة 460 ألف شجرة مزروعة بـ18%، وتساوى متنزها القصيم الوطني، والغاط الوطني ثانيًا، بإجمالي 300 ألف شجرة مزروعة بـ12%، وحل متنزه عنيزة الوطني ثالثًا، بإجمالي 250 ألف شجرة مزروعة بـ10%، ومتنزه شقراء الوطني رابعًا، بإجمالي 241 ألف شجرة مزروعة بـ9%، وحل متنزها السدر الوطني بجازان، ومعيلة الوطني بعرعر خامسًا، بإجمالي 200 ألف شجرة مزروعة بـ8%.

أقل المتنزهات

تصدر متنزه خليص الوطني بمكة المكرمة أقل المتنزهات أشجار مزروعة، حيث بلغت الأشجار المزروعة 42.460 ألف شجرة مزروعة بـ1.64%، وحل متنزه بهيتة الوطني بالطائف ثانيًا، بإجمالي 42.810 ألف شجرة مزروعة بـ1.65%، وتساوت متنزهات سعد الوطني، وأبا سمري بالرياض، ومتنزه المدينة الوطني ثالثًا، بإجمالي 50 ألف شجرة مزروعة بـ1.93%، ومتنزه مشار الوطني بحائل رابعًا، بإجمالي 74 ألف شجرة مزروعة بـ2.86%، ومتنزه البيضاء بالمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 76.325 ألف شجرة مزروعة بـ3%.

مساحة المتنزهات

بلغت إجمالي مساحة المتنزهات الوطنية 34.036 ألف هكتار، وتصدر متنزه القصيم الوطني مساحة المتنزهات بإجمالي 5.760 هكتار بـ17%، وحل متنزه المحالب البري بالرياض ثانيًا، بإجمالي 4179 هكتارًا بـ12%، ومتنزه الأحساء الوطني ثالثًا، بإجمالي 4027 هكتارًا بـ11.83%، ومتنزه الغاط الوطني رابعًا، بإجمالي 3405 هكتارات بـ10%، ومتنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 3088 الأكثر متنزهات وطنية

الرياض: 31%

مكة والمدينة والقصيم: 12.5%

الشرقية: 6%

جازان وحائل: 6%

الشمالية والباحة: 1%

أكثر المتنزهات أشجار مزروعة

متنزه الأحساء: 18%

متنزه الغاط: 12%

متنزه القصيم: 12%

متنزه عنيزة: 10%

متنزه شقراء: 9%

السدر بجازان: 8%

معيلة بعرعر: 8%