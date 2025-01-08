شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء 8 -1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-1-2025، في البنك الأهلي المصري. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.6 جنيه للشراء. 50.7 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.09 جنيه للشراء. 52.91 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.83 جنيه للشراء. 63.63 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

163.27 جنيه للشراء. 164.53 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم

13.44 جنيه للشراء. 13.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.76 جنيه للشراء. 13.80 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم

12.84 جنيه للشراء. 13.90 جنيه للبيع.

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