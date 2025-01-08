الخارجية القطرية: جهود الوساطة متواصلة لوقف الحرب في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، 07 يناير 2025، بأن جهود الوساطة متواصلة لوقف الحرب في قطاع غزة ، مضيفة أن الاجتماعات الفنية مُستمرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الوفود الفنية الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تجتمع باستمرار في الدوحة أو القاهرة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، إن إسرائيل ملتزمة تمامًا بالتوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين من غزة، لكن حركة حماس تعرقل إبرام مثل هذا الاتفاق، ويجب الضغط عليهم للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف المدير العام لوزارة الخارجية عدن بار تال، في مؤتمر صحفي: "حماس هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح المحتجزين".

وعلى جانب آخر؛ قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن بقاء جيش الاحتلال في غزة يمنع صفقة شاملة لإعادة المحتجزين ويتعارض مع المصالح السياسية والأمنية.

وأضاف لابيد في رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو : "هناك تأييد شعبي غير مسبوق لوقف الحرب وإبرام صفقة لكنك لم تتمكن من إعادة المحتجزين لذلك أنت فاشل".

المصدر : وكالات