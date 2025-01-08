ترامب يجدد تهديده من عدم إطلاق سراح المختطفين مع تولى منصبه

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، تهديده من عدم إطلاق سراح المختطفين بحلول الوقت الذي يتولى فيه منصبه رسمياً.

وقال ترامب بشأن تهديده في المرة السابقة من عدم إطلاق سراح الأسرى في غزة ، "قصدت ذلك بالضبط، إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي فسيكون هناك جحيم، ويجب إطلاق سراح الرهائن فورا".

وأضاف "أنا أفضل صديق لإسرائيل، ونقلت السفارة إلى القدس وجلبت الاتفاقيات الإبراهيمية وفعلت كل شيء جيد، وكل حدث رائع لإسرائيل كان بفضلي، وأنا أيضا أؤيد السلام وهذا هو الوقت المناسب لذلك".

المصدر : وكالات