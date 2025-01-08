شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت 5.9%.. تراجع نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

البطالة في الاتحاد الأوروبي

الدمام - شريف احمد - تراجعت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي بحساب التضخم السنوي إلى 9ر5 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة 1ر6 بالمئة في نفس الفترة في 2023.وكشفت بيانات مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) التي نشرت على موقعه اليوم الثلاثاء، استقرار نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي للشهر الثاني على التوالي.واستقرت أيضا نسبة البطالة في منطقة اليورو عند 3ر6 بالمئة في نوفمبر 2024 للشهر الثاني. وتراجعت باحتساب التضخم السنوي من 5ر6 بالمئة في نفس الفترة من عام 2023.وتقدر يوروستات عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر الماضي، بـ12 مليون و968 ألف شخص من بينهم 10 مليون و819 ألف شخص في منطقة اليورو.