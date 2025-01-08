الاقتصاد

وصلت 5.9%.. تراجع نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي

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د ب أ - باريس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي بحساب التضخم السنوي إلى 9ر5 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة 1ر6 بالمئة في نفس الفترة في 2023.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي (يوروستات) التي نشرت على موقعه اليوم الثلاثاء، استقرار نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي للشهر الثاني على التوالي.
تراجع نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي - أرشيفية

البطالة في الاتحاد الأوروبي

واستقرت أيضا نسبة البطالة في منطقة اليورو عند 3ر6 بالمئة في نوفمبر 2024 للشهر الثاني. وتراجعت باحتساب التضخم السنوي من 5ر6 بالمئة في نفس الفترة من عام 2023.
البطالة - مشاع إبداعي

وتقدر يوروستات عدد العاطلين في الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر الماضي، بـ12 مليون و968 ألف شخص من بينهم 10 مليون و819 ألف شخص في منطقة اليورو.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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