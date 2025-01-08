شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأحد المقبل.. استمرار هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة بدأً من يوم غد الخميس حتى يوم الأحد المقبل.وبيّن أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء الخميس ويوم الجمعة، تشمل تأثيراتها جدة، ورابغ، وخليص، والكامل.كما أشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يوم الجمعة تشمل تأثيراتها: العاصمة المقدسة، وبحرة، والجموم.وتشير التوقعات أيضًا إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل تشمل تأثيراتها محافظات: الطائف وميسان وأضم والليث والقنفذة، والمويه، وتربة، والخرمة. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.