شكرا لقرائتكم خبر عن بين الصغرى والكبرى.. نرصد درجات الحرارة اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة على المناطق السعودية

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الحالة في البحر الأحمر والخليج العربي

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الرياح السطحية على الخليج العربي

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الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" خلال السطور التالية، درجات الحرارة على مناطق المملكة، إذ سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 12 درجة مئوية للعظمى، بينما جاءت أكبر درجة حرارة في كل من القنفذة وجدة بـ 31 درجة مئوية للعظمى.كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة.وذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، في حين لا يزال الطقس باردًا على أجزاء من شمال ووسط المملكةوتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مناطق جازان وعسير والباحةوبخصوص الحالة في البحر الأحمر يتوقع أن تكون الرياح السطحية، شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة تتحول مساء شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.كما تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، فيما يرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين على مضيق باب المندبأما توقعات حالة البحر، يتوقع أن يكون متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج على مضيق باب المندبوتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة.وتتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين.وبخصوص حالة البحر يُتوقع أن يكون متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي