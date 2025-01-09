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شكرا لقرائتكم خبر عن بين الصغرى والكبرى.. نرصد درجات الحرارة اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" خلال السطور التالية، درجات الحرارة على مناطق المملكة، إذ سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 12 درجة مئوية للعظمى، بينما جاءت أكبر درجة حرارة في كل من القنفذة وجدة بـ 31 درجة مئوية للعظمى.
كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة.
وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مناطق جازان وعسير والباحة.
كما تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، فيما يرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين على مضيق باب المندب.
أما توقعات حالة البحر، يتوقع أن يكون متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج على مضيق باب المندب.
وتتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين.
وبخصوص حالة البحر يُتوقع أن يكون متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة.
درجات الحرارة على المناطق السعوديةوذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، في حين لا يزال الطقس باردًا على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مناطق جازان وعسير والباحة.
الحالة في البحر الأحمر والخليج العربيوبخصوص الحالة في البحر الأحمر يتوقع أن تكون الرياح السطحية، شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة تتحول مساء شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
كما تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، فيما يرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين على مضيق باب المندب.
أما توقعات حالة البحر، يتوقع أن يكون متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، يصل إلى مائج على مضيق باب المندب.
الرياح السطحية على الخليج العربيوتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة.
وتتكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين.
وبخصوص حالة البحر يُتوقع أن يكون متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.