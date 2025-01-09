تكنولوجيا: سامسونج تعرض شاشة microLED بسطوع 4000 نتس في #CES2025.. هل تصل التقنية إلى Garmin Fenix 8 أم Galaxy Watch Ultra؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما يُقال إن أبل قد خططت لإطلاق ساعة Apple Watch Ultra بشاشة microLED لأسباب تتعلق بتقليل التكاليف، تستمر الشائعات في الإشارة إلى أن إصدارًا جديدًا من Garmin Fenix 8 سيحصل على نفس النوع من الشاشة. وفي الوقت نفسه، تدور شائعات حول أن ساعة Galaxy Watch Ultra من سامسونج قد يتبنى أيضًا شاشة microLED.

وفي معرض CES، عرضت سامسونج لأول مرة شاشة microLED تم تطويرها خصيصًا للساعات الذكية، مما يوفر لمحة عن مزايا هذه التقنية في شكلها الصغير. ويصل سطوع الشاشة إلى 4000 نتس في المتر المربع، وهو سطوع هائل.

بالمقارنة، تعتبر Apple Watch Ultra 2 حاليًا أكثر الساعات سطوعًا في السوق بمعدل 3000 نتس في المتر المربع، مما يجعل شاشة microLED من سامسونج ثالث أكثر سطوعًا.

تتمتع شاشات microLED بالكثير من المزايا مقارنة بـ OLED؛ فهي توفر استهلاكًا أقل للطاقة، ودقة ألوان أعلى، وعمرًا أطول مع تقليل كبير في احتمالية الاحتراق.

توفر هذه الشاشة الساطعة فائدتين رئيسيتين لمستخدمي الساعات الذكية. أولًا، سيكون من السهل رؤية الشاشة في أي وقت، حتى في ضوء الشمس المباشر. ثانيًا، سطوعها العالي يجعل منها بديلاً فعالًا لمصابيح LED المدمجة في الساعات الذكية، مما قد يجعل هذه المصابيح قديمة الطراز.

لم تكشف شركة Samsung Display بعد عن موعد بدء الإنتاج الضخم لهذه الشاشة أو عن الشركات المصنعة للساعات الذكية التي تخطط لاستخدامها في منتجاتها.

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