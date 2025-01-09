تكنولوجيا: PLANCK أصغر وحدة تخزين SSD لتسجيل فيديوهات ProRes على هواتف iPhone لصناع المحتوى #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ShiftCam، الشركة المُصنّعة للعديد من مُلحقات iPhone المميزة لمُنشئي المحتوى، عن PLANCK في معرض CES 2025. تُطلق الشركة عليه اسم أصغر وحدة تخزين SSD محمولة في العالم، والغرض مساعدتك في تسجيل مقاطع فيديو كبيرة على جهاز iPhone.

يبلغ وزن PLANCK 10 جرامات فقط، ويتم توصيله مباشرة بمنفذ USB-C في جهاز iPhone الخاص بك. يوفر سرعات نقل تصل إلى 1050 ميجابايت/ثانية، ويدعم تسجيل ProRes بدقة 4K/120 على iPhone 15 Pro والإصدارات الأحدث. وهو مايجعل تسجيل مقاطع فيديو كبيرة على جهاز iPhone أسهل بكثير، خاصةً وأن Apple تفرض أسعارًا باهظة لسعة تخزين iPhone الأعلى.

تقول ShiftCam إن PLANCK مُقاوم للسقوط، ومُقاوم للماء بتصنيف IP65، وقوي بما يكفي للسفر إلى أي مكان وأي أجواء. تم تصميمه للتعامل مع مُتطلبات إنشاء المحتوى أثناء التنقل.

في بيانهم الصحفي، قال الرئيس التنفيذي لشركة ShiftCam، Benson Chiu:

“مهمتنا مع PLANCK هي إزالة حواجز التخزين التقليدي وتمكين المُبدعين من التركيز على حرفتهم. لقد صممنا أداة محمولة وقوية للغاية، بحيث تُصبح جزءًا غير مرئي ولكنه أساسي في سير عمل أي مُبدع.”

سيتوفر PLANCK بسعتين 1 تيرابايت و 2 تيرابايت، وسيتم إطلاقه في الربيع بسعر 189 دولارًا و 299 دولارًا على التوالي.

ستفتح ShiftCam أيضًا حملة على Kickstarter الشهر المُقبل، حيث يُمكنك طلب PLANCK مُسبقًا بسعر أقل. خلال فترة الطلب المُسبق، ستتمكن من الحصول على سعة 1 تيرابايت مقابل 125 دولارًا، وسعة 2 تيرابايت مقابل 199 دولارًا.

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