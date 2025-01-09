شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 كواكب تظهر بالعين المجردة فى يناير.. لا تفوّت الفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه طوال شهر يناير، ستصطف أربعة كواكب في سماء الليل وستكون مرئية في نفس الوقت بالعين المجردة في نصف الكرة الشمالي، ووفقًا لناسا، سيشكل جيراننا السماويون الزهرة والمريخ بالإضافة إلى الأخوين الأكبر زحل والمشتري الأربعة الرائعين.

ويمكن رؤية هذه الكواكب بشكل مجاني، لكن إذا كان لديك تلسكوب، تقول وكالة الفضاء إنه يمكنك أيضًا رصد أورانوس ونبتون يشاركان في هذا الأداء الكوكبي هذا الشهر.

انظر إلى الأعلى بعد غروب الشمس مباشرةً وسترى الزهرة وزحل فى الجنوب الغربى لبضع ساعات، ساطعين لدرجة أنك قد تخطئ فى اعتبارهما أضواء طائرة، وفى هذه الأثناء، سوف يلمع كوكب المشتري فوقنا مباشرة والكوكب الأحمر إلى الشرق، وفى يوم ما، قد يكون أورانوس ساطعًا بما يكفى بحيث يمكن رؤية خمسة كواكب عندما ترفع رقبتك إلى الأعلى.

متى سنرى اصطفاف الكواكب؟ على الرغم من الاسم، فإن اصطفاف الكواكب ليس عندما تصطف الكواكب فى صف واحد، بل عندما يتجمع عدد لا بأس به منها على جانب واحد من الشمس، وفى هذه الأثناء، يصف موكب الكواكب أنها جميعًا مرئية فى السماء.

أفضل يوم ووقت لرؤية موكب الكواكب الأربعة هذا هو بعد غروب الشمس مباشرة حتى الساعة 9 مساءً يوم 21 يناير، وفقًا للمتاحف الملكية في غرينتش، وقد يصبح الأربعة الرائعون الخمسة الرائعين إذا كانت السماء صافية تمامًا - فهناك فرصة لظهور أورانوس كنقطة خافتة.

وتقول وكالة ناسا إن المريخ سوف يتوهج باللون الأحمر بشكل خاص هذا الشهر عندما يدخل الكوكب "المعارضة" في 16 يناير. هذا عندما يكون الكوكب على الجانب الآخر من الأرض من الشمس، وبعد يومين، سيبدو كوكب الزهرة وزحل وكأنهما على بعد جنيهين إسترلينيين فقط، في ما يطلق عليه المسؤولون "اقترابًا شديد القرب".

سيحدث بعد ذلك انفصال فلكي علني إلى حد ما بين الكوكبين حيث سينفصلان خلال الأيام التالية، وسيكون أورانوس في نفس رقعة السماء مع الزهرة والمريخ وزحل والمشتري هذا الشهر، لكنه لن يكون ساطعًا بدرجة كافية ليكون مرئيًا بدون معدات رصد. وينطبق نفس الشيء على نبتون.

إذا كان لديك تلسكوب أو منظار عالي الطاقة، فسيكون أورانوس غرب المشتري تقريبًا، بينما سيكون نبتون في الجزء العلوي الأيسر من زحل والزهرة، ويقول مسؤولو الفضاء إن محاذاة الكواكب ليست نادرة للغاية ولكنها ليست شائعة أيضًا، وغالبًا ما تحدث كل بضع سنوات أو نحو ذلك.

تقول ناسا: "الآن، تسمى هذه الأحداث أحيانًا" محاذاة "الكواكب، وفى حين أنه من الصحيح أنها ستظهر على طول خط عبر السماء تقريبًا، فهذا ما تفعله الكواكب دائمًا"، و"يُطلق على هذا الخط اسم مسار الشمس، وهو يمثل مستوى النظام الشمسي الذي تدور فيه الكواكب حول الشمس".

وتضيف الوكالة: "هل هذا "استعراض الكواكب"؟ هذا ليس مصطلحًا فنيًا في علم الفلك، لذا يمكنك تسميته بما تشاء!"، وسيكون عطارد مرئيًا أيضًا حتى يوم الأحد على الأقل، وفقًا لمجلة Sky & Telescope، ولكن ليس في نفس البقعة مثل الكواكب الأربعة الأخرى وليس مبهرًا بنفس القدر.



كيفية مشاهدة محاذاة الكواكب الأربعة تقول المجلة: "ابحث عنه منخفضًا في الجنوب الشرقي قبل حوالي 45 دقيقة من شروق الشمس. (لا تخلط بينه وبين نجم أنتاريس الخافت بحوالي قبضتي اليد إلى أعلى يمينه)".كيفية مشاهدة محاذاة الكواكب الأربعة لأى شخص يأمل في رؤية هذا المشهد السماوي النادر، توجه إلى الخارج لمدة نصف ساعة تقريبًا للسماح لعينيك بالتكيف مع الظلام أيضًا، وإذا أمكن، ابتعد قدر الإمكان عن أضواء الشوارع والأضواء الاصطناعية الأخرى. يمكنك استخدام خرائط تلوث الضوء مثل هذه الخريطة للعثور على أفضل أماكن المشاهدة.

ويوصي الخبراء أيضًا باستخدام مخططات البحث - خرائط النجوم - أو تطبيقات مراقبة النجوم للمساعدة في تمييز الكواكب عن النجوم المتلألئة في السماء، وتتمثل إحدى الطرق الجيدة للتمييز بينها وبين أحد الخبراء في إغلاق إحدى العينين ومد ذراعك وتمرير إبهامك فوق نقطة مضيئة في السماء.