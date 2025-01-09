شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 % ارتفاعا في الإنتاج الصناعي بالسعودية خلال نوفمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية، بنسبة 3.4%، في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2024.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.2% على أساس سنوي وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.2%.
وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة %2.1، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 10.5%.
وبناءً على نتائج النشرة وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة %3.8، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة %2.4 مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي ، وإدارة النفايات ومعالجتها.
وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر من عام 2024.
ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعيوفقاً لنتائج النشرة، جاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، مدعومًا بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.2% على أساس سنوي وارتفاع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.2%.
وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة %2.1، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 10.5%.
وبناءً على نتائج النشرة وفقًا للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة %3.8، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة %2.4 مقارنة بشهر نوفمبر من العام السابق.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي ، وإدارة النفايات ومعالجتها.