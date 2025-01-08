واللا: كاتس يهدّد المتحدث باسم الجيش هاغاري ويؤكد بان الاعتذار هذه المرة لن يكون كافيًا

كشف موقع "واللا" العبري عن تصاعد حدة الخلاف بين وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس والمتحدث باسم الجيش العميد دانييل هاغاري بعد أن انتقد الأخير تصريحات كاتس التي دعا فيها رئيس الأركان إلى التعاون الكامل مع مراقب الدولة.

ورد كاتس على الانتقادات بقوة، قائلاً: "المتحدث باسم الجيش، الذي اعتذر منذ وقت ليس ببعيد عن تجاوز سلطته ومهاجمة المستوى السياسي، يتجاوز مرة أخرى سلطاته ويهاجم المستوى السياسي ويتباهى بالأخلاق. الاعتذار هذه المرة لن يكون مقبولاً". وتأتي هذه التصريحات في أعقاب بيان نشره المتحدث باسم الجيش، دانييل هاغاري، والذي وافق عليه رئيس الأركان، هرتسي هليفي.

وأشار كاتس إلى أن هاغاري تجاوز سلطاته مرة أخرى، مما أدى إلى تفاقم غير مسبوق في الصراع بين الوزير وقيادة الجيش.

تأتي هذه التوترات على خلفية إعلان مراقب الدولة ماتاناهو إنغلمان هذا الأسبوع، والذي اتهم فيه الجيش بمنع الضباط من التعاون مع تحقيق مراقب الدولة.

ورداً على ذلك، أصدر كاتس تعليمات لرئيس الأركان بضرورة التعاون الكامل مع مراقب الدولة، مؤكداً على أهمية الشفافية والتدقيق العام في ضوء الأحداث الخطيرة التي وقعت في 7 تشرين الاول، عندما كان الجيش تحت قيادة هليفي.

ومن المقرر أن يجتمع كاتس مع مراقب الدولة، ماتاناهو إنغلمان، لمناقشة سلوك الجيش ومدى تعاونه مع التحقيقات. وقال كاتس: "لا يمكن أن يبدو الوضع وكأن الجيش يخاف من التدقيق العام والشفافية، خاصة في ظل خطورة الأحداث التي وقعت في 7 تشرين الاول".

ووفقًا لمكتب كاتس، فقد ذكّر الوزير رئيس الأركان بتوجيهاته بإنهاء التحقيقات الجارية في الجيش بحلول نهاية هذا الشهر. كما طلب كاتس تسريع تقديم التحقيقات الجاهزة بالفعل، حتى يتمكن من مراجعتها وتقييم تأثيرها على جولات التعيينات المقررة في الجيش.

ورداً على تصريحات كاتس، أصدر المتحدث باسم الجيش بيانًا جاء فيه: "الجيش يتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، على الرغم من أن مثل هذا التدقيق لم يتم إجراؤه مطلقًا خلال الحرب. هناك بالفعل 18 عملية تدقيق تجري في الجيش هذه الأيام".

وأضاف البيان أن حل القضايا يجب أن يتم عبر الحوار بين وزير الجيش ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام.