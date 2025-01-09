إخلاء وسط هوليوود بعد اندلاع حريق جديد في لوس أنجليس

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت السلطات الأميركية سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد.

وقالت مديرية الإطفاء في لوس أنجليس "تهديد فوري للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانوناً أمام العامّة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.



واندلع الحريق مساء الأربعاء في منطقة "هوليوود هيلز" الواقعة على بُعد بضع مئات من الأمتار فقط من جادة "هوليوود بوليفارد" الشهيرة.

وأتى أمر الإخلاء الجديد هذا بعدما أعلنت السلطات أنّ خمسة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت عند مشارف لوس أنجليس ولا تزال خارج السيطرة، محذّرة من أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع.

وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أجّجتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة، وأرغمت أكثر من مئة ألف شخص على إخلاء منازلهم.