اشار عضو تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام الى انه "أنتمي الى التيار الوطني الحر وبالتالي ألتزم بقراره وسنرى ماذا سنضع إن كان ورقة بيضاء أو "السيادة والدستور".

كانت هذه تفاصيل خبر درغام: أنتمي الى التيار الوطني الحر وبالتالي ألتزم بقراره وسنرى ماذا سنضع إن كان ورقة بيضاء أو "السيادة والدستور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.