الحكومة الرقمية.. تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين

بخطى متألِّقة متنامية قادت هيئة الحكومة الرقمية منظومة متكاملة من العمل المشترك مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات الصلة؛ سعيًا إلى إيجاد حكومة رقمية استباقية مبادرة وقادرة على توفير وتبنِّي أحدث الابتكارات والأنظمة والخدمات والمنتجات الرقمية، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، وتوحيد جهود الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية؛ لتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها بيئة رقمية مبتكرة.

وتتويجًا لذلك حظيت الحكومة الرقمية السعودية بالإشادة والإعجاب والثقة محليًّا وعالميًّا، بتحقيقها كثيرًا من المنجزات المتتالية في المؤشرات الرقمية المحلية والدولية، مؤكدة نجاح منظومة الحكومة الرقمية، ومبرهنة على مواصلة التزامها بضمان استدامة التميز في جميع أعمالها؛ لتبقى الحكومة الرقمية السعودية ضمن أعلى دول العالم في التقدم الرقمي.

نضج الخدمات

رسَّخت الحكومة الرقمية السعودية ريادتها باحتلالها المرتبة الأولى - للمرة الثانية على التوالي - في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة؛ وسجلت النتيجة العامة للمملكة في المؤشر نسبة نضج بلغت 93%، محققة المركز الأول في جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر.

وتوالت إشادات تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 الصادر من صندوق النقد الدولي بدور التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في تفوق المملكة عالميًّا وتحقيقها تقدمًا كبيرًا على الاقتصادات المتقدمة في المعرفة الرقمية في مجالي التحول الرقمي وانتشار الإنترنت، وحققت المملكة المرتبة الثامنة عالميًّا في مؤشر واسيدا لقياس الحكومات الرقمية (DGI).

رحلة التحول

استكمالًا لمسؤوليتها الوطنية عن شؤون كل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، واصلت الهيئة تقديم منظومة قوية متكاملة من البرامج والمبادرات المختلفة لدعم وتشجيع الجهات الحكومية وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية فيها، وتتجلى قيمة هذه المنظومة في شموليتها وتنوع مستوياتها والمستهدفين بها، فضلًا عن تبنيها أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

فعلى مستوى المؤشرات المحلية، استحدثت الهيئة وطوَّرت مقاييس ومؤشرات وتقارير، وفق أفضل الممارسات والمعايير المحسنة في المؤشرات العالمية؛ لقياس أداء وقدرات المنصات والمواقع والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية والقنوات التابعة لها، واكتشاف الفجوات وفرص التحسين، وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات؛ بما يسهم في متابعة وضمان تسريع رحلة التحول الرقمي الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على تشخيص وضعها الراهن، وزيادة كفاءة الأعمال الحكومية، وتحسين جودة حياة المستفيد؛ لتعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.

وعكست نتائج قياس الأداء والمؤشرات المحلية قيمة الدعم والتمكين الذي تقدمه الهيئة للجهات الحكومية والتعاون المتكامل معها، وتطور أدائها المتسارع بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية رائدة عالميًّا؛ فقد سجل مؤشر «نضج التجربة الرقمية 2024» ارتفاعًا بلغ 85.04% في قياسه للمنصات الـ 39 المستهدفة في هذا العام، فيما أظهرت نتائج قياس التحول الرقمي 2024 ارتفاعًا مميزًا في نتيجة المؤشر العام ببلوغها نسبة 87.14%، ووصول 20 جهة حكومية لمرحلة الإبداع.

برامج منفذة

- الشمولية الرقمية

- قدراتك

- الاستشارات والدراسات الرقمية

- برنامج نمو

- الحكومة الشاملة

- البرمجيات مفتوحة المصدر

- البنية المؤسسية الوطنية

- تبني الحوسبة السحابية

- تسجيل النطاقات والمنصات الرقمية