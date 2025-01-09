عقيص: لا أحد من المجموعات التي أيدت قائد الجيش والقوات منهم لديه ارادة بكسر أي فريق لبناني

أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في تصريح له، الى انه "بعد كل التغييرات والحرب وحاجتنا الى نهوض ما زال هناك نواب يعرقلون وصول رئيس ويرتكبون خطيئة بحق لبنان وشعبه"، لافتا الى ان "اسم قائد الجيش هو انعكاس للمناخ عام".

وأكد عقيص أن "لا أحد من المجموعات التي أيدت العماد جوزيف عون والقوات منهم لديه ارادة بكسر أي فريق لبناني".