بولا يعقوبيان: اذا صَوتي يُكمل الـ86 صوتًا ساقترع لقائد الجيش

اعلنت النائبة بولا يعقوبيان في تصريح لها، بانه اذا صَوتي في جلسة انتخاب الرئيس غدا يُكمل الـ86 صوتًا ساقترع لقائد الجيش جوزيف عون.
وتابعت "سأصوّت للعماد جوزيف عون حتى لو حمل ذلك مخالفة دستورية، كي لا أخالف الاجماع".
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