بدء اجتماع نواب المعارضة في معراب بحضور جعجع وسامي الجميل

بدأ اجتماع نواب المعارضة في معراب، بحضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل والنواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوض، وضاح الصادق، ميشال دويهي، مارك ضو، أديب عبد المسيح، نديم الجميل، سليم الصايغ، الياس حنكش، ستريدا جعجع ، غسان حاصباني وجورج عقيص.

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