وزير الخارجية السعودي ومفوض عام "الأونروا" بحثا آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الذي يزور الرياض حاليا، أوجه التعاون بين السعودية والمنظمة.

كما ناقش الجانبان، خلال اللقاء، آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.