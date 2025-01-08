"النشرة": لا تغيير في سعر صرف الليرة رغم محاولة المضاربين التلاعب

افادت معلومات "النشرة" ان سعر صرف الليرة ثابت ولن يتغير، رغم محاولة المضاربين الادعاء على تطبيقات، بتحسّن سعر الليرة مقابل الدولار.

وتقوم ​سياسة​ مصرف لبنان على تثبيت السعر، من دون اي ارتفاع او انخفاض، مع تأمين المتطلبات في السوق، كي لا يكون المواطنون عرضة لتلاعب المضاربين. وكان "المركزي" نجح في منع تأثّر سعر الصرف في اشهر الحرب.

وكانت اعداد من المواطنين حضرت الى محلات الصيرفة، بعد انتشار اخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سعر صرف الليرة سيتحسن بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

علما ان سعر الصرف ثابت، وتحددت على اساسه ميزانية الدولة والمصارف، وبالتالي فإن تغييره يحتاج إلى وضع خطة اقتصادية متكاملة.