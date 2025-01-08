أفادت مصادر عربية لقناة "الجديد"، بأن "حزب الله كان مرناً وايجابياً بخلاف رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير أن بري في المقابل بدت أجواؤه طيبة وأبوابه غير مقفلة".
كذلك نقبت مصادر عربية للجديد عن المال السياسي، أن "النضج السياسي أصبح متقدماً جداً والأداء الدولي وازن وخالٍ من الاغراءات المالية هذه المرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عربية لـ"الجديد": حزب الله كان مرناً وايجابياً بخلاف بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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