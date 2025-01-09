الصحة توضح طرق الحماية من نزلات البرد المتكررة.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات هامة للوقاية من الإصابة بـ نزلات البرد المتكررة فى الشتاء، مؤكدة أنه للوقاية من نزلات البرد يجب تقوية الجهاز المناعى وذلك عن طريق..

ممارسة الرياضة يوميًا

الامتناع عن التدخين

تناول الطعام الصحي خاصة الخضار والفاكهة الطازجة

النوم لساعات كافية

شرب الماء بشكل مستمر

التهوية السليمة للمنزل فى فصل الشتاء

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة: "المتحور الجديد لكورونا لا يختلف عن أوميكرون لكن الملاحظ زيادة معدل الإصابات فى الصين وأمريكا ويُسمى "إى جى 5"، مضيفا أن كورونا كجائحة انتهت ويجب أن نتعايش مع متحوراتها مثل دور البرد.

وأضاف: "المتحور الجديد لكورونا يهرب من المناعة ولديه قدرة على سرعة الانتشار، ولكن لم تحدث زيادة فى شدة الأعراض حال الإصابة".

وحذر الدكتور حسام حسنى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، قائلا يجب عليهم الحذر من المتحور الجديد لكورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، مضيفا أن المتحور الجديد لكورونا لم يدخل مصر حتى الآن.



وأشار إلى أن نزلات البرد حوالي 200 نوع ووزارة الصحة تحذر منها، والناس لا تعرف طرق العدوى وهي تنتشر من خلال الرذاذ المتطاير في الهواء والسطح الملوث ومقابض الأبواب وعلينا بالكحول وغسيل الأيدى ويفضل الكمامة في الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.

وتابع: "في 200 فيروس من نزلات البرد و40% من نزلات البرد بتكون من غير أعراض وتطعيم الأنفلونزا لا يمنع الإصابة بالأنفلونزا 100%، لكن لما يجي هتبقى الأعراض أقل والتطعيم هيحمي الإنسان الكبير ويحمي ضعيف المناعة".