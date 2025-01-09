استراليا المفتوحة: هادي حبيب أول لبناني يضمن تأهله الى الدور الاول للغراند سلام

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بات هادي حبيب أول لبناني يتأهل إلى إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب عقب تغلبه على الفرنسي كليمان شيديخ 6 4 و3 6 و7 6 (10 8) الخميس في الدور الثالث الاخير من تصفيات بطولة استراليا المفتوحة في ملبورن.

وهو الفوز الثالث تواليا لحبيب في تصفيات البطولة الاسترالية، أولى بطولات الغراند سلام، بعد تغلبه على الاميركي باتريك كيبسون 6 4 و7 6 (8 6) في الأول الإثنين، وعلى التايواني تشون هسين تسنغ 6 4 و7 6 (7 2) الأربعاء، وبات أول لبناني بضمن خوضه الدور الاول لإحدى البطولات الاربع الكبرى في العصر الحديث حسب موقعي البطولة وأوبتا للإحصاءات الرياضية.

وقال حبيب لوكالة فرانس برس "شعور المشاركة في أول بطولة غراند سلام رائع. كانت رحلة صعبة وأنا سعيد جدا لتواجدي هنا. أشكر الشعب اللبناني على دعمه في الأسابيع الأخيرة هنا في ملبورن ومختلف انحاء العالم. منحني هذا الأمر طاقة كبيرة لمواصلة القتال".

وعن تطور أدائه بعد تعاقده مع طاقم تدريبي من الأرجنتين، أضاف "وجدت فريقا رائعا بجانبي دفعني بقوة للوصول إلى هنا بقيادة مدربي الجديد باتريسيو هيراس. تطورت كثيرا في الأشهر الستة الأخيرة، وأيضا لياقتي بمساعدة معدي اللياقة البدنية. لم أكن لأصل إلى هنا لولا مساعدتهم. لقد أتى هذا التغيير بثماره وحقق فارقا كبيرا".

وكان حبيب بات أول لاعب يمنح لبنان لقب دورة ضمن فئة التحدي تحت إشراف رابطة المحترفين (ايه تي بي)، بعد تغلبه على الأرجنتيني كاميلو أوغو كارابيي 6 4، 6 7 (3 7)، 7 6 (7 2) مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي

وكان تتويج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بدورة تيموكو التي تندرج ضمن دورات التحدي (تشالنجر)، وهي المستوى الثاني من دورات المحترفين بعد دورات النخبة لرابطة ايه تي بي، بوابته لخوض تصفيات بطولة استراليا.

عن أهدافه هذا العام، تابع اللاعب المصنف 216 عالميا "أن أدخل لائحة المئة الأوائل عالميا، سيكون منعطفا كبيرا في مسيرتي. كي يحصل ذلك، أنا بحاجة لتطوير أدائي بشكل كبير. أنا متحمس وأتطلع لتحسين لعبي من أجل البلوغ إلى هذا المستوى".

وعن اللاعب الذي يفضل مواجهته، ختم "أحب أن أواجه نوفاك (الصربي ديوكوفيتش حامل لقب 24 بطولة كبرى). أعتقد أنه أفضل من مارس هذه اللعبة. أحب أن أواجهه قبل أن يعتزل".

وحسم حبيب المجموعة الاولى 6 4 في 38 دقيقة بعدما كسر ارسال الفرنسي في الشوط التاسع، لكنه استسلم أمام قوة منافسه في المجموعة الثانية حيث خسر إرساله في الشوطين الثاني والسادس ووجد نفسه متأخرا 1 5.

رد حبيب التحية للفرنسي في الشوط السابع مقلصا الفارق الى 2 5 ثم 3 5، قبل أن يخسر المجموعة 3 6 في 39 دقيقة.

وتابع الفرنسي تألقه وكسر إرسال حبيب في الشوط الاول من المجموعة الثالثة الحاسمة، لكن حبيب استعاد توازنه في الأشواط الخمسة الأخيرة التي تبادل فيها اللاعبان كسر الارسال، بينها ثلاث مرات لحبيب في الاشواط الثامن والعشر والثاني عشر فارضا التعادل 6 6 وبالتالي شوطا فاصلا كانت فيه الكلمة الاخيرة للبناني وبالتالي حسمها في ساعة و18 دقيقة.