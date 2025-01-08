الرئيس الايراني يدعو خلال لقاء السوداني إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. واوضح خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي التي احتلها وأهمية احترام المشاعر الدينية في سوريا خصوصا في ما يتعلق بالأماكن المقدسة والمزارات الشيعية، كانت بين القضايا التي بحثت.
وحذر الرئيس الإيراني من "عادة تنشيط الخلايا الإرهابية في سوريا.
كذلك، استقبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي رئيس الحكومة العراقية، وحذر من "دور الحكومات الأجنبية" في سوريا، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للمرشد.
وأكد السوداني خلال الزيارة احترام العراق "لإرادة الشعب السوري ودعمه لأي نظام سياسي أو دستوري يختاره بنفسه دون تدخلات خارجية". وأشار إلى "استعداد العراق للتعاون مع كافة الأطراف... لتحقيق انتقال سلمي سلس إلى نظام يعكس إرادة الشعب السوري".
وخلال لقائه السوداني، قال المرشد الأعلى إنّ وجود القوات الأميركية في العراق ضمن تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش "غير قانوني ويتعارض مع مصالح شعب العراق وحكومته". وشدد على أن "الأدلة والشواهد تؤكد أن الأميركيين يسعون الى تثبيت وتعزيز وجودهم في العراق، لذا يجب التصدي لهذا الاحتلال بجدية".
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