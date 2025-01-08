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الربيعة يبحث مع مفوض "الأونروا" مستجدات العمل الإنساني في غزة

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدات العمل الإنساني في قطاع غزة.

وثمّن لازاريني دعم المملكة العربية للأونروا والذي أسهم في تحسين الظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، منوهًا بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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