شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يبحث مع مفوض "الأونروا" مستجدات العمل الإنساني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام