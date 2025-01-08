شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا مع شركة تابعة لتنفيذ 285 وحدة سكنية بـ374 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني عقد مع شركتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة 80%) شركة التعمير والإنشاء المحدودة لتنفيذ 285 وحدة سكنية بمنطقة مرسية بضاحية الخزام في مدينة الرياض دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بتمويل المشروع من خلال التسهيلات المتاحة و متحصلات البيع على الخارطة.
وأضافت أن قيمة العقد 374 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريانه.
ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع للأعوام 2025م و 2026م و 2027م
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بتمويل المشروع من خلال التسهيلات المتاحة و متحصلات البيع على الخارطة.
وأضافت أن قيمة العقد 374 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريانه.
ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع للأعوام 2025م و 2026م و 2027م