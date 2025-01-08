الاقتصاد

«رتال» توقع عقدا مع شركة تابعة لتنفيذ 285 وحدة سكنية بـ374 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع عقدا مع شركة تابعة لتنفيذ 285 وحدة سكنية بـ374 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني عقد مع شركتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة 80%) شركة التعمير والإنشاء المحدودة لتنفيذ 285 وحدة سكنية بمنطقة مرسية بضاحية الخزام في مدينة الرياض دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
ونوهت الشركة في بيان على تداول ، بتمويل المشروع من خلال التسهيلات المتاحة و متحصلات البيع على الخارطة.
وأضافت أن قيمة العقد 374 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 شهرا من تاريخ سريانه.
ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع للأعوام 2025م و 2026م و 2027م
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا