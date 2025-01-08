شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مصنعية.. ننشر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم في مصر، بدون إضافة مصنعية لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري، وسط تداولات هادئة على مدار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025.



وبلغ سعر الذهب من عيار 21 بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، مستويات تتراوح بين 3745 إلي 3755 جنيها للجرام، وسط تغيرات في سعر الذهب العالمي خلال التعاملات الفورية.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها

ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره الجمعة القادمة.

ويقدم هذا التقرير المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.