عدوان: لا نضمن حصول العماد عون على 86 صوتاً ولكن ما نريده وسنعمل عليه هو أننا في كل الدورات سنصوت له

اشار نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الى حصول اجتماع إيجابي بين القوات اللبنانية وقائد الجيش العماد جوزيف عون حصلنا فيه على أجوبة على أسئلتنا تتعلق بتطبيق الدستور والقرارات الدولية.

ولفت عدوان لـ "mtv"، الى ان الحصول على هذه المروحة العريضة لتأييد وصول العماد جوزيف عون إلى الرئاسة أمرٌ مهمّ جدًّا بالنّسبة إلينا، واخترنا عون لأنّه سيعمل على وقف مسار المرحلة القديمة ويفتح الباب لمرحلة جديدة. وذكر بان العماد عون لا يريد إطلاقاً أن يبدأ عهده بمشاكل أو بخلافات سياسية ودستورية بل هو يأتي ليطبق الدستور والقوانين.

واوضح إن حصل العماد عون على 86 صوتاً في المجلس النيابي فهذا يعني حكماً أن لا حاجة لتعديل الدستور، ونحن اليوم يجب أن نعبر بلبنان إلى شاطئ الأمان، لاسيما أن هناك إجماعاً لبنانياً من ناحية واجماعاً دولياً نحن بحاجة له لثلاثة أمور، أولاً لتطبيق جدي لوقف إطلاق النار، ثانياً لإعادة الإعمار وثالثاً لإطلاق ورشة الإصلاحات. واشار الى اننا لا نضمن حصول العماد عون على 86 صوتاً ولكن ما نريده وسنعمل عليه هو أننا في كل الدورات سنصوت للعماد، وإن وصلنا مثلا إلى 76 صوتاً لقائد الجيش فهذا يعني أن المجلس بأكثريته توافق على رئيس فيما الطرف الأخر يقف بوجه هذه الرغبة، وهنا نسأل هل يتحمل الطرف الأخر الأمر؟