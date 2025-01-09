نجوى كرم تحيي حفلًا في عمّان وتواصل نجاحاتها الغنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي في 24 يناير الجاري بالعاصمة الأردنية عمّان، حيث من المتوقع أن تقدّم مجموعة من أغانيها التي يحبها الجمهور، ما بين القديم والجديد.

وطرحت نجوى كرم مؤخرًا أغنيتين من ألبومها الجديد. الأولى بعنوان “تعا نقعد”، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج بيار خضرا، وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة على يوتيوب.

أما الأغنية الثانية فهي “يلعن البعد”، من كلمات وألحان إيفان نصوح، وتوزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم، وتجاوزت الأغنية 6.4 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وفي سياق آخر، أطلت نجوى كرم كعضو في لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent، الذي يُعرض على قنوات MBC، إلى جانب ناصر القصبي وباسم يوسف. وظهرت كرم بإطلالات مميزة، ولفتت الأنظار بحضورها وتعليقاتها.

وفاجأت نجوى جمهورها خلال الحلقة الختامية من البرنامج بطرح أغنية جديدة بعنوان “عتوقيت قلبي”، من كلمات مازن ضاهر، ألحان عماد شمس الدين، وتوزيع هادي شرارة، وحققت الأغنية أكثر من 1.2 مليون مشاهدة على قناة روتانا على يوتيوب.

تواصل نجوى كرم طرح أعمالها الغنائية بشكل مستمر، إلى جانب حفلاتها المتواصلة التي تحظى بحضور جماهيري واسع، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن في العالم العربي.