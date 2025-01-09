مخرج Squid Game يكشف عن الموسم الثالث والأخير: “نهاية اليأس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن هوانج دونج هيوك، مخرج ومبدع المسلسل الكوري الشهير Squid Game، عن إصدار الموسم الثالث والأخير من العمل على منصة نتفليكس، وفقًا لما ذكره موقع “NME”.

جاء الإعلان خلال مقابلة أجراها هوانج دونج هيوك، حيث كشف عن تفاصيل جديدة حول الموسم المرتقب، المقرر طرحه في وقت لاحق من العام الجاري.

تصريحات هوانج دونج هيوك حول الموسم الأخير

تحدث المخرج عن رؤيته للنهاية، مشيرًا إلى أن الموسم الثالث سيغوص في أعماق المشاعر الإنسانية عندما ينطفئ الأمل تمامًا. وقال هوانج: “من الصعب عليّ مشاركة كل التفاصيل، لكن ما أريد استكشافه في هذا الموسم هو فكرة نهاية اليأس. ماذا يحدث عندما يُطفأ آخر بصيص من الأمل؟ وكيف يتصرف الإنسان عندما يبقى اليأس فقط؟”

أبطال جدد في الموسم الثالث

يتضمن الموسم الجديد إضافة مجموعة من الممثلين الكوريين البارزين، من بينهم:

Yim Si-Wan

Kang Ha-Neul

Park Sung-Hoon

Yang Dong-Geun

يُذكر أن مسلسل Squid Game حقق نجاحًا عالميًا غير مسبوق منذ إطلاق موسمه الأول على نتفليكس في عام 2021، ليصبح واحدًا من أكثر الأعمال مشاهدة في تاريخ المنصة، ويتناول المسلسل قصة مجموعة من الأشخاص الذين يواجهون تحديات مميتة في ألعاب غامضة مقابل فرصة الفوز بجائزة مالية ضخمة.

ومع الإعلان عن الموسم الثالث، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الكشف عن المزيد من التفاصيل حول النهاية التي وصفها المخرج بـ”نهاية اليأس”.