مفاجأة عن وفاة إلفيس بريسلي: لم تكن بسبب المخدرات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الخبيرة ومؤلفة موسيقى النجم الراحل إلفيس بريسلي، سالي هوديل أن بريسلي الذي توفي عام 1977 ” لم يمت بسبب جرعة زائدة من المخدرات، كما يعتقد الكثير من الناس”.

وقالت هوديل في عيد ميلاد بريسلي التسعين إنه توفي بعد إصابته بأزمة قلبية، مشيرةً إلى أن صحته السيئة لم تكن بسبب أسلوب حياته كما يعتقد الكثير من الناس.

وتابعت هوديل: “كان إلفيس يعاني من اضطرابات في 9 أجهزة من الجسم، 5 منها على الأقل كانت موجودة قبل الشهرة وعلى الأرجح منذ ولادته لأنها وراثية”.

واختتمت هوديل بالقول: “لذلك، لا يمكن أن يكون سبب وفاة إلفيس ضغوط الشهرة أو مشكلته مع الأدوية الموصوفة وكان يعالج نفسه بمفرده خلال المرض”.