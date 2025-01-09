شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تكريم ”اليوم“ بجائزة ”صيف السعودية للتميز 2024“ والان نبدء بالتفاصيل

السياحة في السعودية

جوائز صيف السعودية للتميز 2024

قطاع السياحة في السعودية

ملتقى السياحة السعودي 2025

الدمام - شريف احمد - كرّم الرئيس التنفيذي للسياحة الداخلية في الهيئة السعودية للسياحة، محمد بصراوي، صحيفة ”اليوم“ بجائزة ”صيف السعودية للتميز“.وجاء التكريم تقديرًا للموضوع المتميز الذي أعدته المحررة نورة القرني بعنوان ”وجهات سياحية لهواة الجولات النهارية“، إذ استطاع هذا الموضوع بأسلوبه الشيق وطرحه المبتكر أن يجذب أنظار لجنة التحكيم.كما يبرز جمال وتنوع الوجهات السياحية في المملكة، مقدمًا دليلًا شاملًا لهواة اكتشاف معالم المملكة في رحلات نهارية ممتعة، والذي سلط الضوء على الأنشطة والمنتجات السياحية الفريدة التي قدمها برنامج ”صيف السعودية 2024“.ولم يقتصر تميز ”اليوم“ على هذا الموضوع فحسب، بل امتد إلى محتواها الرقمي الغني، والذي أشادت به الهيئة السعودية للسياحة، مؤكدة أهمية دور ”اليوم“ في تعزيز الظهور الإبداعي لبرنامج صيف السعودية، وإبراز مكوناته الثرية من أنشطة ومنتجات سياحية فريدة شملت مختلف الوجهات.وذلك بدءًا من مغامرات الهايكنج والتخييم في أحضان الطبيعة الخَلّابة، مرورًا بالرياضات البحرية المثيرة على شواطئ المملكة الساحرة، وصولاً إلى زيارة القرى التراثية العريقة التي تحكي قصص الأصالة والتاريخ.يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أعلنت عن جوائز ”صيف السعودية للتميز 2024“ لتكريم أفضل محتوى سياحي يستعرض أنشطة ”صيف السعودية“ بشكل تفاعلي، ويشجع السياحة الداخلية.وشارك في فعاليات النسخة الثالثة من ”ملتقى السياحة السعودي 2025“ الذي أقيم في العاصمة الرياض، أكثر من 100 جهة تمثل القطاعين العام والخاص.ويُعدّ الملتقى منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في قطاع السياحة السعودي، وإبراز المشروعات الاستثمارية الواعدة، وتطوير المهارات والقدرات، وبناء شراكات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.وأكد الرئيس التنفيذي للسياحة الداخلية في هيئة السياحة، محمد بصراوي، أن قطاع السياحة في المملكة يشهد مسيرة مستمرة من التقدم والنمو المتسارع، مع تحقيق أرقام قياسية وابتكار منتجات سياحية جديدة.وأشار بصراوي إلى أن المملكة احتفلت في عام 2023 بوصول عدد الزوّار إلى 100 مليون زائر، ما يتماشى مع طموحات ”رؤية 2030“ وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.وأكد أن النسخة الحالية ستشهد مزيدًا من الشراكات المثمرة والتسهيلات التجارية في قطاع السياحة، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية دولية ومحلية لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة.ويُقام ملتقى السياحة السعودي 2025 في الفترة من 7 إلى 9 يناير، بالشراكة مع وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وصندوق التنمية السياحي.ويسعى الملتقى إلى تقديم تجارب مبتكرة لزوّاره واستكشاف إمكانات الوجهات السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بما في ذلك الندوات وورش العمل والمعارض التفاعلية.