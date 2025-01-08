أشار النائب الياس جرادي، في حديث للـ"LBCI"، الى أنه "منعًا للانقلاب على الدستور، على قائد الجيش ان يحظى بما لا يقلّ عن 86 صوتًا ونظرًا لأني كنت أوّل من رشحه منذ سنتين، غدًا امنح عون صوتي من الدورة الاولى".

كانت هذه تفاصيل خبر الياس جرادي: غدًا سأمنح قائد الجيش صوتي من الدورة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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