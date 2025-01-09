شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا لها بالرحمة.. وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى الإعلامية القديرة ليلى رستم التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، وهى من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلاما مهنيا صادقا متميزا وأسهمو فى تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي.



ليلى رستم

الإعلامية هى ابنة شقيق الفنان الكبير زكى رستم وابنة المهندس عبدالحميد بك رستم

استضافت ليلى رستم خلال 150 حلقة من برنامجها "نجمك المفضل" كبار الممثلين والأدباء والشعراء أمثال محمد عبد الوهاب وفاتن حمامة وطه حسين ويوسف السباعى وإحسان عبد القدوس وعمر الشريف ومصطفى أمين وعلى أمين.

عملت على مدى 20 عاماً فى جريدة «الهيرالد تريبيون» وعملت كمراسلة لمجلة «الحوادث» فى تغطية أحداث الحرب الأهلية اللبنانية.

تزوجت من رجل الأعمال حاتم الكردانى الذى هاجر لبيروت بعد قرار التأميم وتركت التليفزيون وسافرت معه.

عادت لمصر عام 1980 وقدمت برنامج "قمم" واستضافت فيه رموز المجتمع المصرى، من بينهم الدكتور مصطفى محمود، ويوسف بك وهبى.