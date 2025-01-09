شكرا لمتابعة خبر عن الضباب يرسم صورة أوروبية ساحرة بالرياض .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت العاصمة الرياض اليوم الخميس حالة من الضباب، أدت لانخفاض نسبي للرؤية على بعض الطرق، واختفاء قمم الأبراج في مشهد خلاب شديد البرودة .

وتتميز العاصمة هذه الأيام بأجواء شتوية ممطرة وباردة تشبه المدن الأوروبية ولكن بالطبيعة العربية الساحرة .

وعلى الرغم من هذه الأجواء الباردة التي تشهدها المدينة، يحرص سكان العاصمة على الخروج والاستمتاع بها مع احتساء القهوة وسط المظاهر الخلابة .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة اليوم الخميس مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على مناطق جازان، عسير والباحة.