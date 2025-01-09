   رمضان 2025.. أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل الشرنقة 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 01:20 مساءً - بدأ الفنانتصوير أولى مشاهده في مسلسل "" الذي سوف ينافس به فيوحرص "داود" على مشاركة متابعيه صورة من كواليس أول يوم تصوير بالمسلسل والتي ظهر من خلالها برفقة مخرج العمل محمود عبد التواب، معلقاً " بسم الله .. توكلنا علي الله .. رمضان 2025 ان شاء الله...مسلسل الشرنقة".ويشارك "داود" بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم من بينهم مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف .

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"كل سنة مرة" عمل درامي آخر منتظر لـ أحمد داود

"الهوى سلطان" أحدث الأعمال السينمائية لـ أحمد داود

على جانب آخر، ينتظر الفنان أحمد داود عرض مسلسله الجديد " كل سنة مرة" والذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل والذي سبق وتعاون معه "داود" في مسلسل "زينهم" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول الدكتور زينهم "أحمد داود"، الطبيب الشرعي، والذي يواجه العديد من الأحداث الغريبة في المشرحة، ويحل القضايا بمعاونة فريقه.ويعرض للفنان أحمد داود في دور السينما فيلم " الهوى سلطان" الذي نجح في تحقيق إيرادات مرتفعة على شباك التذاكر ، بعد أن نالت قصته على إعجاب شريحة كبيرة من جمهور السينما، والتي تدور في إطار إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف ‏أنها تتحول بسبب الهوى، من ‏خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة ‏شلبي خلال أحداث العمل.الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد ‏كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، ‏فدوى عابد.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»