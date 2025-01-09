شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقدم عرضًا لنشر إعلانات eBay على Facebook Marketplace لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

أمر الاتحاد الأوروبي شركة Meta بالتوقف عن ربط خدمة الإعلانات المبوبة الخاصة بها بمنصة التواصل الاجتماعي التابعة لها Facebook في نوفمبر 2024.

وعرضت شركة Meta Platforms Inc نشر قوائم من الإعلانات المبوبة المنافسة لشركة eBay Inc على Facebook Marketplace في محاولة للامتثال لأمر مكافحة الاحتكار التاريخي للاتحاد الأوروبي والذي كان مصحوبًا بغرامة قدرها 798 مليون يورو (822 مليون دولار أمريكي ) .

وقالت الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا إنها ستطلق اختبارا في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة من شأنه أن يمكن "المشترين من تصفح القوائم من إيباي مباشرة على سوق فيسبوك أثناء إكمال معاملاتهم على إيباي".

ورغم التغييرات، قالت الشركة في منشور على مدونتها إنها لا تزال ترفض قرار الاتحاد الأوروبي، وإنها تسعى إلى الاستئناف من خلال محاكم الاتحاد، وارتفعت أسهم إيباي بنسبة 7.4% في تداولات نيويورك.

وتمثل تغييرات ميتا جهدًا للامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي في نوفمبر ، والذي أمر الشركة بالتوقف عن ربط خدمة الإعلانات المبوبة الخاصة بها بمنصة التواصل الاجتماعي المترامية الأطراف التابعة لفيسبوك، فضلاً عن الامتناع عن فرض شروط تجارية غير عادلة على منصات السلع المستعملة المنافسة.

وقال متحدث باسم المفوضية إن ميتا ملزمة بالامتثال للقرار في غضون 90 يومًا من تاريخ قرارها الأصلي.

كانت الغرامة التي بلغت ملايين اليورو والتي رافقت الأمر أحد الأفعال الأخيرة لرئيسة المنافسة السابقة بالاتحاد الأوروبي ومسؤولة مكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى مارجريت فيستاجر.

تحت إشرافها، فرضت الهيئة التنظيمية ومقرها بروكسل مليارات اليورو في عقوبات مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بما في ذلك أكثر من 8 مليارات يورو في غرامات ضد شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت.

كما قامت هيئة المنافسة والأسواق بالمملكة المتحدة بفحص الاتهامات الموجهة ضد Facebook Marketplace، والتي قررت قبول التنازلات من الشركة بدلاً من مواصلة تحقيقاتها.