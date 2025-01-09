شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تايلاند تخطط لاختبار خيارات الدفع بالعملة المشفرة للسياح والان مع تفاصيل الخبر

ستبدأ تايلاند تجربة الدفع بالعملات المشفرة في بوكيت، وفقًا للمستخدمين تستكشف تايلاند سياسات جديدة متعلقة بالدفع تهدف إلى جعلها وجهة أكثر جاذبية للزوار.

هذا الأسبوع، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في البلاد بيتشاي تشونهافاجيرا إن العملات المشفرة سيتم اختبارها قريبًا كخيار دفع بديل للنقود من أجل راحة السياح.

وأفادت النشرة المحلية Nation Thailand عن التطور ويأتي جزء كبير من إيرادات تايلاند من صناعة السياحة، وتصنف الدولة العملات المشفرة كأصول رقمية وتسمح لمواطنيها بشراء وبيع وتداول والاحتفاظ بالأصول المشفرة.

مدفوعات البيتكوين في تايلاند

وكان تشونهافاجيرا يتحدث في ندوة استضافتها جمعية التسويق في تايلاند حيث تحدث عن مبادرة البلاد المؤيدة للعملات المشفرة والتي لا تزال قيد التطوير، حسبما ذكر تقرير صادر عن Nation Thailand.

وبحسب التقارير، استقبلت بوكيت أكثر من أحد عشر مليون سائح في عام 2023، وقد تم اختيارها كأول مدينة ستُجرى فيها تجارب الدفع بالعملات المشفرة.

ولاحظت السلطات في تايلاند إمكانات النمو في قيم العملات المشفرة إلى جانب شعبية الأصول مثل البيتكوين بين السياح مما دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة، وفقًا للتقرير، سيتعين على زوار بوكيت الذين يرغبون في المشاركة في تجارب الدفع بالعملات المشفرة أولاً التحقق من هوياتهم وبيانات اعتمادهم من قبل بورصة تايلاندية مسجلة.

وفي خطابه، ذكر تشونهافاجيرا أيضًا أنه إذا نجحت التجارب، فقد تصبح المدفوعات المشفرة شائعة لمجموعة من المشتريات في المدينة ، على سبيل المثال، قال إن اللاجئين من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يمكنهم شراء مسكن في تايلاند عن طريق الدفع عبر البيتكوين، و لن تُدخل تايلاند أي تغييرات فورية على قوانينها المالية الحالية خلال المرحلة التجريبية، وفقًا للتقرير.

تاريخ تايلاند مع العملات المشفرة

حظرت تايلاند استخدام العملات المشفرة كخيار للدفع مقابل السلع والخدمات في عام 2022، وفي ذلك الوقت، أعربت السلطات التايلاندية عن مخاوفها بشأن إمكانية تأثير العملات المشفرة على الاستقرار المالي في البلاد.

ربما يرجع السبب في غزوها الأخير لاختبار المدفوعات المشفرة للسياح إلى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية التي عقدت مؤخرًا ، وبعد اختيار ترامب كرئيس منتخب في نوفمبر 2024، ارتفعت أسعار العملات المشفرة إلى عنان السماء. وعلى خلفية وعد ترامب بجعل BTC أصلًا محجوزًا في الولايات المتحدة، وصل سعر البيتكوين تاريخيًا إلى علامة 108000 دولار .

مع استمرار نمو استثمارات العملات المشفرة في تايلاند، اتخذت السلطات تدابير لضمان السلامة المالية لمجتمع المتداولين، و في العام الماضي، قررت البلاد فرض حظر على بورصات العملات المشفرة غير المرخصة.

وتشير تقديرات من أبحاث Web3 من MIIX Capital إلى أن 13.2 مليون شخص في تايلاند يمتلكون العملات المشفرة اعتبارًا من عام 2024. وقدر تقرير منفصل من Statista أنه تم إنشاء حوالي 117000 حساب تداول جديد للعملات المشفرة في تايلاند اعتبارًا من أكتوبر الماضي.