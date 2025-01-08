الجيش الإسرائيلي اعلن عن مقتل ثلاثة من جنوده في بيت حانون شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة من جنوده في بيت حانون شمالي غزة. وأفاد بيان للجيش بأن الجنود قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دبابتهم فوق حفرة مفخخة. وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة في الانفجار وتم نقله إلى المستشفى.

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