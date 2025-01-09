دور السينما الكويتية تستعد لاستقبال الفيلم السعودي هوبال في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يناير 2025 01:20 مساءً - حقق فيلم "هوبال " أصداءً ايجابية واسعة عقب عرضه في دور السينما بالمملكة العربية السعودية، إذ نالت قصته على استحسان شريحة عريضة من الجمهور، ليبدأ هذا الفيلم رحلة أخرى جديدة خارج حدود المملكة، وتحديداً بدور العرض بدولة الكويت يوم 23 يناير من الشهر الجاري.

الفيلم السعودي هوبال بدور السينما الكويتية

وعبرت إحدى بطلات الفيلم الفنانة ميلا الزهراني، عن سعادتها بعرضه في الكويت، حيث نشرت صورة من كواليس الفيلم وفي خلفيتها لفتة إعلانية تشير بعرضه في دولة الكويت بتاريخ 23 يناير، وعلقت بالقول: " جايينكم الكويت يا أهل الكويت هوبال".

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فيلم "هوبال"

كان فيلم "هوبال" السينمائي قد عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة كعرض أول وخاص، وتقرر أنه سيتم عرضه بشكل رسمي في دُور السينما بتاريخ 2 يناير 2025.

وتدور أحداث الفيلم السعودي "هوبال"، أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة في وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرض معدٍ يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها؛ لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم عددٌ من الفنانين، وهم: إبراهيم الحساوي في دَور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دَور الابن "شنار"، ميلا الزهراني في دَور "سرا"، حمدي الفريدي في دَور "بتال"، حمد فرحان في دَور "عساف"، أمل سامي في دور "ريفة".

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ميلا الزهراني حاضرة في دراما رمضان 2025

"فضة" هو اسم المسلسل الذي تشارك في بطولته النجمة السعودية ميلا الزهراني، حيث استغلت الأخيرة تواجدها ومشاركتها في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وكشفت عن العديد من التفاصيل التي تتعلق بهذا المسلسل ، إذ أوضحت خلال تصريحات إعلامية، أن العمل يقع في 30 حلقة وهو سعودي كويتي، ويحمل طابعاً درامياً حزيناً للغاية، لافتة إلى أن حبكته جعلتها تتأثر بصورة نفسية شديدة وقت تصويره ، ولكن في نفس الوقت كانت سعيدة بالمشاركة به لكونه تجربة فنية مميزة بالنسبة لها لأنه مختلف عما قدمته في السابق.

"فضة" من إخراج عمر إبراهيم وتأليف طلال مارديني، ويشارك به كوكبة من الخليج منهم جاسم النبهان، سمير الناصر، ليلى لسمان، عبير أحمد وغيرهم من النجوم.



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